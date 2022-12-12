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В Беларуси медиков массово вызывают в военкоматы и запрещают им выезжать из страны – СМИ

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6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил
6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Белорусским медикам начали вручать "мобилизационные предписания". Об этом 12 декабря сообщает DW.

В военкоматы вызывают врачей и медсестер, как мужчин, так и женщин. Сроки сборов – от 10 дней. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к воинской части. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников, говорится в сообщении. 

Факты вручения повесток подтвердила DW координатор Фонда медицинской солидарности, созданного для помощи пострадавшим от репрессий белорусским медикам, Лидия Тарасенко.

"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах и селах, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами”, – рассказала она.

По ее словам, людей вызывают на собрание и выдают им так называемые "мобилизационные распоряжения", то есть медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации.

“Получение приказа налагает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут уехать из страны. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", – отмечает координатор фонда.

Повестки медработникам шлют на рабочие и домашние адреса и по СМС. К некоторым врачам по месту прописки приходят работники военкомата, добавила Тарасенко.

Контекст:

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступлении из Беларуси – "фейк, чтобы посеять панику".

6 декабря минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооруженных сил. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся "в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки".

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он и Лукашенко обсуждали "сотрудничество" белорусских военных с российскими, которые присутствуют на территории Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

Теги: Беларусь, мобилизация, российская агрессия, врачи
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