В Беларуси медиков массово вызывают в военкоматы и запрещают им выезжать из страны – СМИ

В военкоматы вызывают врачей и медсестер, как мужчин, так и женщин. Сроки сборов – от 10 дней. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к воинской части. Также военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников, говорится в сообщении.
Факты вручения повесток подтвердила DW координатор Фонда медицинской солидарности, созданного для помощи пострадавшим от репрессий белорусским медикам, Лидия Тарасенко.
"Мы точно не знаем, скольким врачам пришли повестки, но они приходят во всех городах и селах, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами”, – рассказала она.
По ее словам, людей вызывают на собрание и выдают им так называемые "мобилизационные распоряжения", то есть медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации.
“Получение приказа налагает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут уехать из страны. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии", – отмечает координатор фонда.
Повестки медработникам шлют на рабочие и домашние адреса и по СМС. К некоторым врачам по месту прописки приходят работники военкомата, добавила Тарасенко.
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