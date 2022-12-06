Резников рассказал, нужна ли в Украине дополнительная мобилизация

Резников: Говорить сегодня, что нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит Фото: EPA

"У нас определенные организационные меры проводятся по решению Генштаба. Все это было в докладе и под контролем верховного главнокомандующего – президента Украины. Но говорить сегодня, по состоянию на этот момент, что нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – сказал он.

Резников подчеркнул, что Украине нужно оружие.