Резников рассказал, нужна ли в Украине дополнительная мобилизация

"У нас определенные организационные меры проводятся по решению Генштаба. Все это было в докладе и под контролем верховного главнокомандующего – президента Украины. Но говорить сегодня, по состоянию на этот момент, что нам нужна дополнительная мобилизация, – вопрос пока так не стоит. На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – сказал он.
Резников подчеркнул, что Украине нужно оружие.
Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.