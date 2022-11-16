СБУ заблокировала четыре канала выезда за границу мужчин призывного возраста

За возможность выехать за пределы Украины организаторы схем требовали от $1,5 тыс. до $8 тыс. Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Закарпатской, Львовской и Сумской областях задержаны 15 организаторов побега уклонистов. Их "услуги" стоили от $1,5 тыс. до $8 тыс. с человека в зависимости от региона проживания.

Два канала нелегальной миграции ликвидированы в Закарпатской области. Один организовала супружеская пара предпринимателей. Они предлагали мужчинам уехать за границу "по состоянию здоровья".

Еще одну схему организовал житель Ужгородского района. Он оформлял своих "клиентов" в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Данные он подавал в электронную базу "Путь".

Во Львовской области также задержан местный предприниматель, который обещал потенциальным призывникам возможность выехать за пределы Украины в качестве волонтеров.

Кроме того, в Сумской области ликвидировали канал незаконного выезда в Россию.

"В настоящее время восьми организаторам преступных схем уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Еще семь "пассажиров" задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы", – сообщили в СБУ.



