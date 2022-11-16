СБУ заблокировала четыре канала выезда за границу мужчин призывного возраста

В Закарпатской, Львовской и Сумской областях задержаны 15 организаторов побега уклонистов. Их "услуги" стоили от $1,5 тыс. до $8 тыс. с человека в зависимости от региона проживания.
Два канала нелегальной миграции ликвидированы в Закарпатской области. Один организовала супружеская пара предпринимателей. Они предлагали мужчинам уехать за границу "по состоянию здоровья".
Еще одну схему организовал житель Ужгородского района. Он оформлял своих "клиентов" в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Данные он подавал в электронную базу "Путь".
Во Львовской области также задержан местный предприниматель, который обещал потенциальным призывникам возможность выехать за пределы Украины в качестве волонтеров.
Кроме того, в Сумской области ликвидировали канал незаконного выезда в Россию.
"В настоящее время восьми организаторам преступных схем уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Еще семь "пассажиров" задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы", – сообщили в СБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.