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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вынуждены комплектовать командное звено пенсионерами и отставниками – Генштаб ВСУ

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Призванных россиян направляют в зону боевых действий, отмечают в ВСУ
Призванных россиян направляют в зону боевых действий, отмечают в ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

Российским оккупантам не хватает кадров командного уровня. Об этом проинформировал 15 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что такие кадры противник направляет в район ведения боевых действий.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 декабря украинские военные сообщали об уничтожении в Мелитополе Запорожской области руководящего состава 58-й армии России.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, отставка, война России против Украины, пенсионеры, военнослужащий, войска, россияне
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