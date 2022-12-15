Оккупанты вынуждены комплектовать командное звено пенсионерами и отставниками – Генштаб ВСУ

"Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас и даже офицерами в отставке", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ отметил, что такие кадры противник направляет в район ведения боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 декабря украинские военные сообщали об уничтожении в Мелитополе Запорожской области руководящего состава 58-й армии России.

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.