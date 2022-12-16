В Киеве перебои с водоснабжением, власти просят запастись водой

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", – попросил он.
В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском.
Работа метро в Киеве временно остановлена, станции работают как укрытия.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.
В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.