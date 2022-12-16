В Киеве перебои с водоснабжением, власти просят запастись водой

"Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", – попросил он.

В результате российской ракетной атаки сегодня прогремели взрывы в трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

Работа метро в Киеве временно остановлена, станции работают как укрытия.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.

В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.