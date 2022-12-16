В результате удара РФ по жилому дому в Кривом Роге разрушен подъезд, погибло два человека – ОВА

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.