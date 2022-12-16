В результате удара РФ по жилому дому в Кривом Роге разрушен подъезд, погибло два человека – ОВА

"Массированная вражеская атака на область. В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице", – написал он.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.