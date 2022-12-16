Число раненых в результате удара РФ по дому в Кривом Роге снова увеличилось. Среди пострадавших – двое трехлетних и семилетний ребенок

Все пострадавшие, по его информации, госпитализированы.

"Среди пострадавших трое маленьких детей – трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка. Спасатели продолжают разбирать завалы поврежденного российской ракетой дома. Там могут быть еще люди", – сообщил глава ОВА.

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00, во время массированной атаки РФ по Украине. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения. Позже стало известно, что число раненых увеличилось до шести. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов.