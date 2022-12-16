Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге. Количество раненых увеличилось, еще два человека могут быть под завалами – ОП

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.

Тимошенко ранее информировал, что под завалами еще могут быть люди.

"В результате попадания ракеты в жилой дом разрушен один из пяти подъездов. Два человека погибли. Шесть человек травмированы, среди них трое детей. Под завалами, возможно, находится два человека, из них один ребенок", – уточнил он.

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