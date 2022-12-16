Удар РФ по жилому дому в Кривом Роге. Количество раненых увеличилось, еще два человека могут быть под завалами – ОП

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.
Тимошенко ранее информировал, что под завалами еще могут быть люди.
"В результате попадания ракеты в жилой дом разрушен один из пяти подъездов. Два человека погибли. Шесть человек травмированы, среди них трое детей. Под завалами, возможно, находится два человека, из них один ребенок", – уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00. По данным Воздушных сил ВСУ, РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Сколько из них сбито, пока не сообщается. Тревога еще не снята.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.