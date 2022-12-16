По Харьковской области ударили 10 ракет, повреждены объекты критической инфраструктуры – ОВА

"Оккупанты ударили по Харьковщине 10 ракетами. Повреждены объекты критической инфраструктуры, энергетики и специалисты ГСЧС работают на местах попадания", – написал Синегубов.

Он уточнил, что люди из-за прилетов не пострадали.

"В городе Харьков света нет, по области – есть перебои. Работаем над восстановлением электроснабжения", – добавил чиновник.

Об отключениях электроэнергии также заявили главы Николаевской, Сумской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточена Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергообъектов в результате ракетных ударов утром 16 декабря на востоке и на юге Украины.