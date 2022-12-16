РФ запустила по Украине более 60 ракет, сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО сработала неплохо – ВС ВСУ

Россия атаковала Украину в том числе ракетами С-300. На фото обломок такой ракеты, сбитой над Харьковом в октябре Фото: ЕРА

"На данный момент есть данные более чем о 60 ракетах, которые летели по территории Украины, выпущенных традиционно с самолетов Ту-95. Это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря. Есть также запуски ракет С-300, есть работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22. Также в небе замечена работа МиГ-31К – носителей "Кинжалов", – рассказал он.

По словам Игната, оккупанты запускали ракеты Х-59 с самолетов Су-35.

"Враг хотел массированно рассредоточить внимание противовоздушной обороны, хотел держать нас в напряжении, чтобы как можно больше ракет, орудий убийства летело и поразило свои цели", – добавил спикер.

Данные о количестве сбитых ракет будут обнародованы позже, сказал Игнат.

"Ждем сейчас результатов, противовоздушная оборона сработала неплохо", – подчеркнул он.