РФ запустила по Украине более 60 ракет, сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО сработала неплохо – ВС ВСУ

"На данный момент есть данные более чем о 60 ракетах, которые летели по территории Украины, выпущенных традиционно с самолетов Ту-95. Это ракеты Х-555 и Х-101, также есть пуски "Калибров" с Черного моря. Есть также запуски ракет С-300, есть работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22. Также в небе замечена работа МиГ-31К – носителей "Кинжалов", – рассказал он.
По словам Игната, оккупанты запускали ракеты Х-59 с самолетов Су-35.
"Враг хотел массированно рассредоточить внимание противовоздушной обороны, хотел держать нас в напряжении, чтобы как можно больше ракет, орудий убийства летело и поразило свои цели", – добавил спикер.
Данные о количестве сбитых ракет будут обнародованы позже, сказал Игнат.
"Ждем сейчас результатов, противовоздушная оборона сработала неплохо", – подчеркнул он.
Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.