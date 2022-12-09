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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация уже нанесла более 3800 авиаударов по позициям оккупантов – командование Воздушных сил

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Игнат отметил, что авиация наносит удары практически ежедневно
Игнат отметил, что авиация наносит удары практически ежедневно
Фото: EPA

Украинская авиация нанесла по позициям российских оккупантов более 3800 групповых авиаударов. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона 9 декабря, который транслировал канал "1+1".

По его словам, такие удары наносятся ежедневно.

"Наши летчики наносят удары по врагу каждый день, не дают, так сказать, расслабляться и помогают нашим войскам продвигаться и держать оборону на определенных направлениях. Это происходит ежедневно. Уже более 3800 групповых авиаударов нанесла авиация по вражеским позициям, по технике, скоплениям войск, складам боеприпасов и так далее", – рассказал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 декабря, составили  93 390 военных, 2937 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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