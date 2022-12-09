Украинская авиация уже нанесла более 3800 авиаударов по позициям оккупантов – командование Воздушных сил

По его словам, такие удары наносятся ежедневно.

"Наши летчики наносят удары по врагу каждый день, не дают, так сказать, расслабляться и помогают нашим войскам продвигаться и держать оборону на определенных направлениях. Это происходит ежедневно. Уже более 3800 групповых авиаударов нанесла авиация по вражеским позициям, по технике, скоплениям войск, складам боеприпасов и так далее", – рассказал он.