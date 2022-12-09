Украинская авиация уже нанесла более 3800 авиаударов по позициям оккупантов – командование Воздушных сил

По его словам, такие удары наносятся ежедневно.
"Наши летчики наносят удары по врагу каждый день, не дают, так сказать, расслабляться и помогают нашим войскам продвигаться и держать оборону на определенных направлениях. Это происходит ежедневно. Уже более 3800 групповых авиаударов нанесла авиация по вражеским позициям, по технике, скоплениям войск, складам боеприпасов и так далее", – рассказал он.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 декабря, составили 93 390 военных, 2937 танков, 281 самолет, 264 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".