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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 15 декабря в Херсонской области четыре человека погибли, девять были ранены – глава ОВА

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Янушевич рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Янушевич рассказал о российских обстрелах Херсонской области
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские войска 15 декабря 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Оккупанты стреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Враг атаковал жилые кварталы Херсона. Попали в объект критической инфраструктуры, жилые дома, маршрутный транспорт, пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов четыре человека погибли, девять жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", – написал он.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Город россияне обстреливали каждый день, часто по несколько раз. Так, оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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