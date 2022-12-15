Зеленский: Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! И так – каждый день

"Во время очередных российских обстрелов Херсона сегодня снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. Погибла женщина – парамедик, волонтер. Мои соболезнования родным... Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так – каждый день", – отметил Зеленский.

Об обстреле центра Херсона утром 15 декабря сообщал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Обломками снарядов повреждены жилые дома и место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, в результате российской атаки погибли два человека, один из них – волонтер, член отряда быстрого реагирования международной организации. При обстреле они находились на улице, их смертельно ранили обломки вражеских снарядов".

Вечером Янушевич рассказал в Telegram, что в результате обстрелов Херсона еще шестеро человек получили ранения.

Он подчеркнул, что враг второй день подряд атакует центр города.