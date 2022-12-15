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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! И так – каждый день

Враг второй день подряд атакует Херсон, отметили в ОВА
Враг второй день подряд атакует Херсон, отметили в ОВА
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска ежедневно по несколько раз обстреливают Херсон. Об этом 15 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Во время очередных российских обстрелов Херсона сегодня снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. Погибла женщина – парамедик, волонтер. Мои соболезнования родным... Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так – каждый день", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1543227696139600/

Об обстреле центра Херсона утром 15 декабря сообщал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Обломками снарядов повреждены жилые дома и место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, в результате российской атаки погибли два человека, один из них – волонтер, член отряда быстрого реагирования международной организации. При обстреле они находились на улице, их смертельно ранили обломки вражеских снарядов".

Вечером Янушевич рассказал в Telegram, что в результате обстрелов Херсона еще шестеро человек получили ранения.

Он подчеркнул, что враг второй день подряд атакует центр города.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Россия, Украина, Херсон, медицина, волонтер, Херсонская ОГА, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, женщины, погибшие, ранение, обращение, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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