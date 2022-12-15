Херсон в результате российского обстрела полностью обесточен – ОВА

Обстрел Херсона 15 декабря привел не только к гибели людей, но и к обесточиванию города Фото: EPA (иллюстративное фото)

"Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", – написал Янушевич.

По его словам, энергетики приступят к восстановлению электросетей в городе при первой же возможности.

В результате обстрела центра Херсона 15 декабря погибли два человека.