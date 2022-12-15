Херсон в результате российского обстрела полностью обесточен – ОВА

"Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", – написал Янушевич.
По его словам, энергетики приступят к восстановлению электросетей в городе при первой же возможности.
В результате обстрела центра Херсона 15 декабря погибли два человека.
Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
Город обстреливается каждый день, часто по несколько раз. Так, оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.