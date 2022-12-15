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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсон в результате российского обстрела полностью обесточен – ОВА

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Обстрел Херсона 15 декабря привел не только к гибели людей, но и к обесточиванию города
Обстрел Херсона 15 декабря привел не только к гибели людей, но и к обесточиванию города
Фото: EPA (иллюстративное фото)

Херсон днем 15 декабря оказался полностью обесточен вследствие вражеских обстрелов, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", – написал Янушевич.

По его словам, энергетики приступят к восстановлению электросетей в городе при первой же возможности.

В результате обстрела центра Херсона 15 декабря погибли два человека.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Город обстреливается каждый день, часто по несколько раз. Так, оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.

Теги: Россия, Украина, Херсон, энергетика, Херсонская область, электричество, электроснабжение, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты, деоккупация, Ярослав Янушевич
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