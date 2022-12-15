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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонскую область за сутки обстреляли 86 раз, погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика – ОВА

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Россияне ударили по самому центру Херсона
Россияне ударили по самому центру Херсона
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Херсонской области, в регионе погибли три мирных жителя, 13 получили ранения. Об этом сообщил 15 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Он отметил, что россияне атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников.

По его словам, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

"Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещение газеты, школу, магазин, здание Херсонской обладминистрации, частные и многоквартирные дома", – перечислил глава ОВА.

Он уточнил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. "В частности, от рук российских оккупантов погиб восьмилетний мальчик", – отметил Янушевич.

Видео, снятое после попадания оккупантов в здание ОГА 14 декабря, опубликовал журналист Денис Казанский. 

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа. 

Теги: Херсон, Херсонская область, Денис Казанский, раненые, Херсонская ОГА, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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