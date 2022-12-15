Херсонскую область за сутки обстреляли 86 раз, погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика – ОВА

Он отметил, что россияне атаковали мирные населенные пункты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и беспилотников.

Он уточнил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. "В частности, от рук российских оккупантов погиб восьмилетний мальчик ", – отметил Янушевич.

По его словам, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.