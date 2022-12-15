Херсонскую область за сутки обстреляли 86 раз, погибли три человека, включая восьмилетнего мальчика – ОВА

По его словам, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
"Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещение газеты, школу, магазин, здание Херсонской обладминистрации, частные и многоквартирные дома", – перечислил глава ОВА.
Он уточнил, что за прошедшие сутки из-за российских обстрелов три человека погибли, еще 13 получили ранения разной степени тяжести. "В частности, от рук российских оккупантов погиб восьмилетний мальчик", – отметил Янушевич.
Видео, снятое после попадания оккупантов в здание ОГА 14 декабря, опубликовал журналист Денис Казанский.
Russian missile attack on the very center of Kherson.— Denis Kazanskyi (@KazanskyiDenis) December 14, 2022
This is the central square. There are generators and tents. Civilians gather there to charge their phones and receive humanitarian aid.
This is a deliberate attack on the civilian population pic.twitter.com/A73OVkyFIO