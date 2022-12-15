Российские оккупанты обстреляли центр Херсона, погибли два человека

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОГА, которая была атакована вчера", – написал Тимошенко.

По имеющейся информации, в результате удара российских захватчиков погибли два человека.

На месте прилета работают экстренные службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.