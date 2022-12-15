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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона, погибли два человека

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Удар оккупантов зафиксирован в 100 метрах от здания Херсонской ОГА
Удар оккупантов зафиксирован в 100 метрах от здания Херсонской ОГА
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

Российские оккупанты днем 15 декабря обстреляли центр Херсона. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОГА, которая была атакована вчера", – написал Тимошенко.

По имеющейся информации, в результате удара российских захватчиков погибли два человека.

На месте прилета работают экстренные службы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа. 

Теги: Россия, Украина, Херсон, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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