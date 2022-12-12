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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину. Он посетит Николаев и Херсон

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Гриффитс посмотрит, как живут люди в Херсоне и Николаеве в условиях зимы после российских атак
Гриффитс посмотрит, как живут люди в Херсоне и Николаеве в условиях зимы после российских атак
Фото: OCHA Ukraine / Twitter

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс прибыл 12 декабря в Украину с четырехдневной миссией. Об этом сообщается на сайте ООН в Украине.

Отмечается, что Гриффитс встретится с представителями власти, гуманитарными партнерами и пострадавшими от войны людьми.

Вместе с помощницей генсека ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браунон он ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникшими в результате повреждений инфраструктуры на фоне низких зимних температур.

Потом отправится в Николаев, чтобы посетить места жительства внутренне перемещенных лиц и пекарню, производящую хлеб для людей в прифронтовом Херсоне, которую поддерживает ООН. После этого Гриффитс поедет в Херсон, где посмотрит, как ООН и местные органы власти создают пункты обогрева.

В конце визита Гриффитс планирует отправиться в Киев и встретиться с высокопоставленными представителями власти, а также с представителями неправительственных организаций и дипломатическим сообществом.

Контекст:

За девять месяцев с начала войны в Украине почти 18 млн человек – примерно 40% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, отмечают в ООН. Недавние обстрелы энергетической инфраструктуры оставляют миллионы людей без средств для отопления домов, чистой воды или электроэнергии, в то время как наступает морозная зима.

ООН и гуманитарные организации, среди которых большинство – украинские национальные неправительственные организации, оказали критически необходимую помощь более чем 13,5 млн человек с 24 февраля.

Теги: Херсон, ООН, Николаев, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины, визит
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