Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину. Он посетит Николаев и Херсон

Гриффитс посмотрит, как живут люди в Херсоне и Николаеве в условиях зимы после российских атак Фото: OCHA Ukraine / Twitter

Отмечается, что Гриффитс встретится с представителями власти, гуманитарными партнерами и пострадавшими от войны людьми.

Вместе с помощницей генсека ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браунон он ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникшими в результате повреждений инфраструктуры на фоне низких зимних температур.

Потом отправится в Николаев, чтобы посетить места жительства внутренне перемещенных лиц и пекарню, производящую хлеб для людей в прифронтовом Херсоне, которую поддерживает ООН. После этого Гриффитс поедет в Херсон, где посмотрит, как ООН и местные органы власти создают пункты обогрева.

В конце визита Гриффитс планирует отправиться в Киев и встретиться с высокопоставленными представителями власти, а также с представителями неправительственных организаций и дипломатическим сообществом.