Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину. Он посетит Николаев и Херсон

Отмечается, что Гриффитс встретится с представителями власти, гуманитарными партнерами и пострадавшими от войны людьми.
Вместе с помощницей генсека ООН и координатором по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браунон он ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникшими в результате повреждений инфраструктуры на фоне низких зимних температур.
Потом отправится в Николаев, чтобы посетить места жительства внутренне перемещенных лиц и пекарню, производящую хлеб для людей в прифронтовом Херсоне, которую поддерживает ООН. После этого Гриффитс поедет в Херсон, где посмотрит, как ООН и местные органы власти создают пункты обогрева.
В конце визита Гриффитс планирует отправиться в Киев и встретиться с высокопоставленными представителями власти, а также с представителями неправительственных организаций и дипломатическим сообществом.
За девять месяцев с начала войны в Украине почти 18 млн человек – примерно 40% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, отмечают в ООН. Недавние обстрелы энергетической инфраструктуры оставляют миллионы людей без средств для отопления домов, чистой воды или электроэнергии, в то время как наступает морозная зима.
ООН и гуманитарные организации, среди которых большинство – украинские национальные неправительственные организации, оказали критически необходимую помощь более чем 13,5 млн человек с 24 февраля.