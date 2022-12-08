ООН зафиксировала 441 убийство гражданских войсками РФ на севере Украины

По данным ООН, больше всего убийств на севере Украины россияне совершили в Буче Фото: EPA

В частности, организация задокументировала произвольные казни и нападения российских оккупантов на отдельных гражданских лиц в 102 селах, поселках и городах трех областей.

Среди погибших был 341 мужчина, 72 женщины, 20 мальчиков и восемь девочек. При этом в организации подчеркнули, что эти цифры не окончательные и конечное число погибших от рук российских военных в этих регионах может быть значительно выше.

Эксперты ООН установили, что убийства гражданских лиц не ограничивались отдельными местностями, хотя некоторые районы пострадали больше других. Например, в городе Буча (Киевская область), который находился под контролем российских войск с 5-го по 30 марта, по состоянию на 31 октября задокументированы убийства 73 гражданских. Управление продолжает работу по подтверждению еще 105 вероятных убийств.

57 из 100 убийств, изложенных в докладе, были произвольными казнями. 30 из них произошли в местах содержания под стражей, а 27 жертв были казнены на месте вскоре после попадания под контроль нарушителей.

В большинстве случаев российские солдаты задерживали гражданских лиц по подозрению в участии в боевых действиях или другом содействии украинским военным. Сроки содержания под стражей перед казнями продолжались от нескольких часов до нескольких недель. Гражданских держали в домах, подвалах, гаражах, промышленных или офисных комплексах или других помещениях, в которых размещались российские войска.

В большинстве случаев руки жертв убийств в местах содержания под стражей были скованы наручниками или связаны скотчем, на телах были травмы, свидетельствовавшие о пытках или другом жестоком обращении перед убийством. По меньшей мере в одном случае тело одной из жертв мало признаки сексуального насилия.

"Обстоятельства произвольных казней убедительно свидетельствуют, что эти убийства могут быть равны военному преступлению в виде умышленного убийства, являющегося грубым нарушением Женевских конвенций", – подчеркнули в управлении.

В других 43 случаях убийств, изложенных в докладе, гражданские лица были убиты во время передвижение в пределах или между населенными пунктами. Большинство людей стали жертвами, когда ехали на работу, привозили пищу другим, посещали соседей или родственников или пытались скрыться из зоны боевых действий. В некоторых случаях солдаты вооруженных сил Российской Федерации открывали огонь по гражданским домохозяйствам.