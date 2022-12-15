С начала эвакуации из Херсона уехали 11 тыс. жителей, Минреинтеграции призывает выезжать из опасного региона

Верещук уточнила, что 7 тыс. херсонцев воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще 4 тыс. уехали самостоятельно.

Верещук призвала жителей тоже эвакуироваться с опасных территорий. По ее словам, продолжающиеся обстрелы не дают наладить нормальную жизнь в Херсоне.

"Вдумайтесь: еще недавно враг называл Херсон своим, проводил псевдореферендумы, приводил заоблачную "статистику" псевдоголосования, обещал, что Россия здесь навсегда. А теперь посмотрите, что Россия сегодня делает с Херсоном. Поэтому если есть возможность, пожалуйста, сделайте все, чтобы эвакуироваться с временно оккупированных территорий", – заявила вице-премьер.

Она заверила, что всех эвакуированных обеспечат поддержкой, убежищем и питанием. "Над этими вопросами мы работали с лета. В безопасных регионах место найдется не только херсонцам, но и жителям Харьковской, Донецкой областей и других освобожденных населенных пунктов. Все вместе успешно переждем зиму", – сказала Верещук.

По ее словам, сейчас в деоккупированном Херсоне люди больше всего нуждаются в разминировании территорий и возобновлении подачи электроэнергии. Денежная помощь, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, гуманитарной помощи проходит организованно благодаря работе центральной власти, ОВА и международных гуманитарных операторов, сказала министр.