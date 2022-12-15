В результате обстрела Херсона оккупантами погибла волонтер международной организации – ОВА

Обломками российских снарядов повреждены жилые дома и место, где расположен пункт медпомощи и выдачи гуманитарной помощи, отметил Янушевич Скриншот: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Обломками снарядов повреждены жилые дома и место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи, – написал руководитель ОВА. – К сожалению, в результате российской атаки погибли два человека, один из них – волонтер, член отряда быстрого реагирования международной организации. При обстреле они находились на улице, их смертельно ранили обломки вражеских снарядов".

По словам Янушевича, еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы.

"С кем воюет армия России в Херсоне? Вчера эти изверги убили ребенка, сегодня – волонтера. Это не армия, а сборище убийц, мародеров и варваров", – подчеркнул глава ОВА.

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