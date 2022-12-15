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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Когда россияне отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят, достреливают товарищей

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По словам Арестовича, ВСУ "однозначно" зайдут во временно оккупированные Олешки и Новую Каховку Херсонской области
По словам Арестовича, ВСУ "однозначно" зайдут во временно оккупированные Олешки и Новую Каховку Херсонской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

При отступлении российских оккупантов с разных участков фронта украинские военные атакуют их тылы. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"[На левом берегу Днепра в Херсонской области] пошумели наши партизаны и Силы специальных операций. Но мы так очень любим делать. А когда они обычно отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят. Панику вместе с артиллерией. Наши так же делают, когда мы отходим. То есть когда мы отошли из Лисичанска и Северодонецка, еще недельку где-то наши ССО бегали и развлекались в отношении этих "победителей". После Дебальцево еще две недели наш спецназ ходил по их тылам и достреливал товарищей", – сказал Арестович.

Он также добавил, что ВСУ "однозначно" зайдут во временно оккупированные Олешки и Новую Каховку.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, партизаны, спецназ, оборона, Алексей Арестович, ВСУ, наступление, война России против Украины
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