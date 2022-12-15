Арестович: Когда россияне отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят, достреливают товарищей

"[На левом берегу Днепра в Херсонской области] пошумели наши партизаны и Силы специальных операций. Но мы так очень любим делать. А когда они обычно отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят. Панику вместе с артиллерией. Наши так же делают, когда мы отходим. То есть когда мы отошли из Лисичанска и Северодонецка, еще недельку где-то наши ССО бегали и развлекались в отношении этих "победителей". После Дебальцево еще две недели наш спецназ ходил по их тылам и достреливал товарищей", – сказал Арестович.
Он также добавил, что ВСУ "однозначно" зайдут во временно оккупированные Олешки и Новую Каховку.
Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.