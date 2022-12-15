Арестович: Когда россияне отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят, достреливают товарищей

"[На левом берегу Днепра в Херсонской области] пошумели наши партизаны и Силы специальных операций. Но мы так очень любим делать. А когда они обычно отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят. Панику вместе с артиллерией. Наши так же делают, когда мы отходим. То есть когда мы отошли из Лисичанска и Северодонецка, еще недельку где-то наши ССО бегали и развлекались в отношении этих "победителей". После Дебальцево еще две недели наш спецназ ходил по их тылам и достреливал товарищей", – сказал Арестович.

Он также добавил, что ВСУ "однозначно" зайдут во временно оккупированные Олешки и Новую Каховку.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube