Киев выдержал одну из мощнейших ракетных атак за время вторжения – сбито 37 из 40 ракет

Россия атаковала Украину не менее чем 60 ракетами, сообщали в ВС ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37. Информация о разрушениях и жертвах уточняется", – говорится в сообщении КГВА, опубликованном в Telegram.

По предварительным данным, есть один пострадавший в Днепровском районе столицы, человеку оказали помощь на месте.