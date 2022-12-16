РФ атаковала Украину 76 ракетами, ПВО сбила 60 из них – Залужный

Об этом в Facebook проинформировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и четыре управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П)", – написал он.
Из этого числа 60 ракет сбили военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, сообщил Залужный.
"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – подчеркнул он.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что во время утренней массированной атаки 16 декабря РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Военные информировали, что отбили одну из мощнейших ракетных атак по Киеву за время вторжения (там сбили 37 из 40 ракет), также ракеты сбивали в Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях.
Согласно сообщениям обладминистраций, в Харьковской области есть прилеты, в Запорожской, в Днепропетровской. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.