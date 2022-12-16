РФ атаковала Украину 76 ракетами, ПВО сбила 60 из них – Залужный

Залужный: Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и четыре управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П)", – написал он.

Из этого числа 60 ракет сбили военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, сообщил Залужный.

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – подчеркнул он.