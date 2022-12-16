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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атаковала Украину 76 ракетами, ПВО сбила 60 из них – Залужный

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Залужный: Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие
Залужный: Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Россия в ходе массированной атаки утром 16 декабря использовала для ударов по Украине 76 ракет.

Об этом в Facebook проинформировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и четыре управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П)", – написал он. 

Из этого числа 60 ракет сбили военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, сообщил Залужный. 

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0h3kKUys7hvdZJYvHyV5g8ajCDDMQ1X68qPuzvWUgGWwVfsg6ZNvacXongfG5pf8el

Контекст:

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что во время утренней массированной атаки 16 декабря РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Военные информировали, что отбили одну из мощнейших ракетных атак по Киеву за время вторжения (там сбили 37 из 40 ракет), также ракеты сбивали в Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях. 

Согласно сообщениям обладминистраций, в Харьковской области есть прилетыв Запорожской, в Днепропетровской. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, оборона, война России против Украины, ракеты, военнослужащий, инфраструктура, Валерий Залужный
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