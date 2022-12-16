В Днепропетровской области есть попадания по электроподстанциям, ранены трое сотрудников – ОВА

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения", – написал Резниченко.
По его информации, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы.
Резниченко не уточнил, сколько ракет попало по украинским объектам, но сообщил, что 10 ракет сбила ПВО.
Утром 16 декабря Россия выпустила по территории Украины порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, по Харьковской ударили 10 ракет, в Запорожской известно о 15 попаданиях. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
В результате атаки повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. "Укрэнерго" сообщило о чрезвычайной ситуации: из-за ракетных ударов потеряно более 50% потребления энергосистемы. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены.