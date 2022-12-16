В Днепропетровской области есть попадания по электроподстанциям, ранены трое сотрудников – ОВА

В результате российской атаки на энергоинфраструктуру региона есть серьезные разрушения

"Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области. Есть серьезные разрушения", – написал Резниченко.

По его информации, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций. Все доставлены в больницы.

Резниченко не уточнил, сколько ракет попало по украинским объектам, но сообщил, что 10 ракет сбила ПВО.