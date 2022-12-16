В результате российских обстрелов 16 декабря повреждены девять объектов генерации электроэнергии – Галущенко

"Есть повреждения девяти объектов генерации. Мы сейчас еще верифицируем эти повреждения. Также повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам, в первую очередь, атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем и будем ситуацию модифицировать таким образом, чтобы увеличить производство уже в ближайшие часы", – сказал он.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране введены временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в правительстве. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС).

16 декабря Россия выпустила по территории Украины порядка 60 ракет. Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.

В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины, сообщили в Минэнерго.