Молдове удалось предотвратить отключения электроэнергии

"На данный момент мы считаем, что риски отключений устранены", – говорится в сообщении.

Ранее в Moldelectrica сообщали о высоком риске отключений.

Контекст:

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что во время утренней массированной атаки РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Атака велась с воздуха и с акватории Черного моря. Речь о ракетах Х-555 и Х-101, "Калибрах", Х-22 и Х-59, а также зенитных С-300. "Противовоздушная оборона сработала неплохо", – говорил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, не сообщая, сколько ракет было сбито (на тот момент отбоя тревоги еще не было).

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.