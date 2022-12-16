Кировоградская область полностью обесточена – ОВА

"В результате ракетных ударов по отдельным территориям Украины Кировоградская область также полностью обесточена. Прошу сохранять спокойствие. С пониманием относиться к ситуации", – написал Райкович.

В результате атаки есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.

Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.