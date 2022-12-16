17 поездов задерживаются из-за ракетных обстрелов – "Укрзалізниця"

В 9.40 в компании сообщили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российской атаки ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены. Пассажирские электропоезда в этих регионах будут следовать под резервными тепловозами.
По состоянию на 10.55 движутся с задержками более чем на час 17 поездов:
В компании подчеркнули, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Резервные тепловозы выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках
"Как всегда в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги – довезем следующим с тем же билетом. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях", – напомнили железнодорожники.
"Снова обстрелы, снова отключения электроснабжения, снова переходим на План Б. Ни одного поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", – пообещал в Telegram глава компании Александр Камышин.
Пресс-служба "Укрзалізниці" показала также, как сейчас работает главный вокзал Киева.
"Посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы. Пассажиры ожидают свои рейсы в укрытиях. Всех пассажиров угощаем горячим чаем. В западном переходе работает комната для детей, которую мы открыли в партнерстве с Unicef", – говорится в сообщении.
Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.
Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.