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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 поездов задерживаются из-за ракетных обстрелов – "Укрзалізниця"

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"Да, будут задержки, но всех довезем", обещают в "Укрзалізниці"
"Да, будут задержки, но всех довезем", – обещают в "Укрзалізниці"
Фото: Укрзалізниця / Telegram

Ряд железнодорожных участков в Украине обесточены, часть поездов движется с опозданиями, но ни один поезд дальнего следования не отменен, сообщает утром 16 декабря "Укрзалізниця".

В 9.40 в компании сообщили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российской атаки ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены. Пассажирские электропоезда в этих регионах будут следовать под резервными тепловозами.

По состоянию на 10.55 движутся с задержками более чем на час 17 поездов:

  • №45/46 "Ужгород – Харьков" +1.46;
  • №111/112 "Киев – Изюм" +1.40;
  • №149/150 "Черновцы – Полтава-Юж." +1.20;
  • №31/32 "Перемышль – Запорожье" +1.18;
  • №21/22 "Трускавец – Харьков" +1.17;
  • №707/708 "Киев – Чернигов" +1.17;
  • №15/16 "Рахов – Харьков" +1.15;
  • №93/94 "Хельм – Харьков" +1.15;
  • №131/132 "Днепр – Львов" +1.13;
  • №119/120 "Львов – Запорожье-1" +1.11;
  • №721/722 "Киев – Харьков" +1.10;
  • №731/732 "Киев – Днепр" +1.07;
  • №725/726 "Харьков – Киев" +1.07;
  • №715/716 "Перемышль – Киев" +1.01.

В компании подчеркнули, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Резервные тепловозы выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках

"Как всегда в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги – довезем следующим с тем же билетом. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях", – напомнили железнодорожники. 

"Снова обстрелы, снова отключения электроснабжения, снова переходим на План Б. Ни одного поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", – пообещал в Telegram глава компании Александр Камышин. 

Пресс-служба "Укрзалізниці" показала также, как сейчас работает главный вокзал Киева.

"Посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы. Пассажиры ожидают свои рейсы в укрытиях. Всех пассажиров угощаем горячим чаем. В западном переходе работает комната для детей, которую мы открыли в партнерстве с Unicef", – говорится в сообщении.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00. 

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой

Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ. 

Теги: Киев, Укрзалізниця, электричество, электроэнергия, вокзал, поезда, война России против Украины, инфраструктура, поезд, пассажиры, Александр Камышин
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