17 поездов задерживаются из-за ракетных обстрелов – "Укрзалізниця"

"Да, будут задержки, но всех довезем", – обещают в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця / Telegram

В 9.40 в компании сообщили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры после российской атаки ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены. Пассажирские электропоезда в этих регионах будут следовать под резервными тепловозами.

По состоянию на 10.55 движутся с задержками более чем на час 17 поездов:

№45/46 "Ужгород – Харьков" +1.46;

№111/112 "Киев – Изюм" +1.40;

№149/150 "Черновцы – Полтава-Юж." +1.20;

№31/32 "Перемышль – Запорожье" +1.18;

№21/22 "Трускавец – Харьков" +1.17;

№707/708 "Киев – Чернигов" +1.17;

№15/16 "Рахов – Харьков" +1.15;

№93/94 "Хельм – Харьков" +1.15;

№131/132 "Днепр – Львов" +1.13;

№119/120 "Львов – Запорожье-1" +1.11;

№721/722 "Киев – Харьков" +1.10;

№731/732 "Киев – Днепр" +1.07;

№725/726 "Харьков – Киев" +1.07;

№715/716 "Перемышль – Киев" +1.01.

В компании подчеркнули, что ни один поезд дальнего следования не отменен. Резервные тепловозы выведены в работу и подстраховывают на обесточенных участках

"Как всегда в подобных случаях, если вы пропускаете свой рейс из-за тревоги – довезем следующим с тем же билетом. Вокзалы работают на посадку и высадку через подземные переходы, люди находятся в укрытиях", – напомнили железнодорожники.

"Снова обстрелы, снова отключения электроснабжения, снова переходим на План Б. Ни одного поезда дальнего следования не отменяем. Да, будут задержки, но всех довезем", – пообещал в Telegram глава компании Александр Камышин.

Пресс-служба "Укрзалізниці" показала также, как сейчас работает главный вокзал Киева.

"Посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы. Пассажиры ожидают свои рейсы в укрытиях. Всех пассажиров угощаем горячим чаем. В западном переходе работает комната для детей, которую мы открыли в партнерстве с Unicef", – говорится в сообщении.