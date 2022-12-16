В Коростене зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры, город обесточен – мэр

"Мэр Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной общины", – говорится в сообщении.
Москаленко призвал сохранять спокойствие и допустил возможность длительного отсутствия энергоснабжения.
"На территории общины функционируют "пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и согреться", – добавили в сообщении.
Видеообращение Москаленко также опубликовало "Суспільне".
"К сожалению, на территории нашей общины прошло попадание российской ракеты. Сейчас отключены все электросети... Надеюсь, наши энергетики проведут работу для подключения нашей территориальной общины, но я не исключаю, что этот процесс будет длительным. Надо быть готовыми, что долго не будет света", – сказал мэр.
По информации "Бабеля", в Коростене в 9.18 слышали два взрыва. В 9.37 начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что взрывы в области – удачная работа ПВО.
Тревога по всей территории Украины была объявлена около 8.00.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.
Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.