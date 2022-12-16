В Коростене зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры, город обесточен – мэр

Городские власти предупредили, что света в Коростене может не быть долго Фото: nubip.edu.ua

"Мэр Владимир Москаленко констатировал, что есть попадание по объекту инфраструктуры на территории Коростенской городской территориальной общины", – говорится в сообщении.

Москаленко призвал сохранять спокойствие и допустил возможность длительного отсутствия энергоснабжения.

"На территории общины функционируют "пункты несокрушимости", где можно зарядить гаджеты и согреться", – добавили в сообщении.

Видеообращение Москаленко также опубликовало "Суспільне".

"К сожалению, на территории нашей общины прошло попадание российской ракеты. Сейчас отключены все электросети... Надеюсь, наши энергетики проведут работу для подключения нашей территориальной общины, но я не исключаю, что этот процесс будет длительным. Надо быть готовыми, что долго не будет света", – сказал мэр.

По информации "Бабеля", в Коростене в 9.18 слышали два взрыва. В 9.37 начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщал, что взрывы в области – удачная работа ПВО.