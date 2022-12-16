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Жителей Молдовы предупредили о риске отключений электричества из-за российских обстрелов Украины

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Россияне вновь обстреляли украинские энергетические объекты
Россияне вновь обстреляли украинские энергетические объекты
Фото: depositphotos.com

В Молдове в связи с российскими обстрелами территории Украины начались перебои в энергосистеме. Об этом сообщило издание NewsMaker.

Молдавское госпредприятие Moldelectrica заявило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины.

"Риск отключения электричества в Молдове очень высокий", – говорится в сообщении компании.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.

Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, электричество, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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