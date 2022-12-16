В результате обстрела оккупантами Херсона произошел пожар в жилом доме, есть погибший и пострадавшие – Офис генпрокурора

"По данным следствия, ранним утром 16 декабря российские военные в очередной раз совершили обстрел жилых массивов в Херсоне. В результате обстрела произошло возгорание нескольких квартир в многоэтажном доме", – говорится в сообщении.
В одной из квартир обнаружили погибшего. Также троим жителям оказывалась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения, травм и ожогов разной степени.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны. сопряженное с умышленным убийством).
Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
Город россияне обстреливали каждый день, часто по несколько раз. Так, оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.