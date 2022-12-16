Жителей Молдовы предупредили о риске отключений электричества из-за российских обстрелов Украины

Молдавское госпредприятие Moldelectrica заявило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины.
"Риск отключения электричества в Молдове очень высокий", – говорится в сообщении компании.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.
Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.