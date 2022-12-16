Жителей Молдовы предупредили о риске отключений электричества из-за российских обстрелов Украины

Молдавское госпредприятие Moldelectrica заявило о перебоях в электроэнергетической системе из-за ракетных ударов России по инфраструктуре Украины.

"Риск отключения электричества в Молдове очень высокий", – говорится в сообщении компании.

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал, что ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге – попадание в жилой дом, есть погибшие и разрушения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Полностью обесточены Харьков, Полтава и Черкассы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.

Всего РФ запустила по Украине более 60 ракет. Сколько из них сбито, пока неизвестно, но система ПВО "сработала неплохо", заявили в Воздушных силах ВСУ.