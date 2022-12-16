"Укрэнерго" сообщило о чрезвычайной ситуации: из-за ракетных ударов потеряно более 50% потребления энергосистемы

Сообщается, что россияне сегодня обстреляли тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей.

"Произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что, в соответствии с кодексом системы передачи, определяет наступление режима системной аварии", – говорится в сообщении.

В связи с этим НЭК, согласно правилам рынка, уведомило о "наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9.00 16 декабря".

UPD: Позднее в компании разъяснили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. Энергетики держат ситуацию под контролем, в энергосистеме сохраняется стабильная частота. Однако по всей территории Украины действует режим аварийных отключений и возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, добавили в "Укрэнерго".