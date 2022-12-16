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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" сообщило о чрезвычайной ситуации: из-за ракетных ударов потеряно более 50% потребления энергосистемы

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"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за новых масштабных обстрелов
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за новых масштабных обстрелов
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

В результате массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны РФ 16 декабря произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны. Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что россияне сегодня обстреляли тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанции магистральных сетей.

"Произошла потеря более 50% потребления ОЭС Украины, что, в соответствии с кодексом системы передачи, определяет наступление режима системной аварии", – говорится в сообщении.

В связи с этим НЭК, согласно правилам рынка, уведомило о "наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 9.00 16 декабря".

UPD: Позднее в компании разъяснили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. Энергетики держат ситуацию под контролем, в энергосистеме сохраняется стабильная частота. Однако по всей территории Украины действует режим аварийных отключений и возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, добавили в "Укрэнерго". 

Контекст:

С утра на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, во время массированной атаки РФ запустила более 60 ракет разного типа по Украине. Атака велась с воздуха и с акватории Черного моря.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, по Харьковской ударили 10 ракетв Запорожской известно о 15 попаданиях. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены. 

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, ТЭС, электроснабжение, чрезвычайная ситуация, ГЭС, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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