Чрезвычайная ситуация – только для участников рынка, энергетики держат ситуацию под контролем – "Укрэнерго"

По подсчетам "Укрэнерго", сегодня произошла девятая масштабная атака россиян на украинские энергообъекты Фото: ua-energy.org

В компании отметили, что сегодняшний массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины был уже девятым.

"Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным. К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения потерпели северный, южный и центральный регионы", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики держат ситуацию под контролем: несмотря на все повреждения, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, она работает синхронно с европейской континентальной сетью.

"Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии в соответствии с требованиями правил рынка электроэнергии. Он касается только рыночных операций", – подчеркнули в НЭК.

В то же время, отметили в сообщении, по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

"Учитывая, что это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", – сообщили в компании.

Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы, подчеркнули в "Укрэнерго".