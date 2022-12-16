ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чрезвычайная ситуация – только для участников рынка, энергетики держат ситуацию под контролем – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По подсчетам "Укрэнерго", сегодня произошла девятая масштабная атака россиян на украинские энергообъекты
По подсчетам "Укрэнерго", сегодня произошла девятая масштабная атака россиян на украинские энергообъекты
Фото: ua-energy.org

В результате обстрелов 16 декабря в украинской энергетической системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, но режим чрезвычайной ситуации касается только рыночных операций, разъяснили в "Укрэнерго". Сообщение опубликовано в Facebook компании.

В компании отметили, что сегодняшний массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины был уже девятым. 

"Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным. К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения потерпели северный, южный и центральный регионы", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что энергетики держат ситуацию под контролем: несмотря на все повреждения, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, она работает синхронно с европейской континентальной сетью.

"Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии в соответствии с требованиями правил рынка электроэнергии. Он касается только рыночных операций", – подчеркнули в НЭК. 

В то же время, отметили в сообщении, по всей территории Украины действует режим аварийных отключений. 

"Учитывая, что это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", – сообщили в компании.

Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы, подчеркнули в "Укрэнерго". 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02ju6F1qGqfV5E2FXGstCdfnJSCibTpFWD6FDDP3FSoD9PmTjRBKAMbh5k4W3CrjNkl

Контекст:

С утра 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинская ПВО сбила 60 из 76 крылатых и авиационных ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

По Харьковской области ударили 10 ракетв Запорожской известно о 15 попаданиях. Взрывы произошли в Киеве. В Днепропетровской области есть попадания по электроподстанциям. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения

В результате атаки повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. Главы нескольких областей и областных центров сообщили, что их регионы полностью обесточены. 

Теги: энергетика, Укрэнерго, дефицит, электричество, электроэнергия, электроснабжение, чрезвычайная ситуация, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (173674)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (105616)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (78888)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (75288)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (62259)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (54636)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (45897)
8
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал (32939)
 
 
 
 