В Харькове со светом 55% потребителей, в области – 85% – ОВА

"В Харькове несколько часов назад в первую очередь начали подавать энергию на водоканал и тепловые сети. Работаем над подключением жилых районов областного центра", – сообщил он.
Синегубов отметил, что энергетики будут работать до полуночи – именно к этому времени планируется возобновить электроснабжение полностью.
Глава ОВА сообщал, что в Харькове и области без электроснабжения остались 1600 населенных пунктов, это 1,279 млн абонентов (регион был обесточен полностью). Он подчеркнул, что оккупанты сегодня выпустили по Харьковской области 10 ракет С-300, еще две крылатые ракеты сбили в области силы ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал разрушения "колоссальными".
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.