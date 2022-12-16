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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове со светом 55% потребителей, в области – 85% – ОВА

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Синегубов рассказал, что в Харькове и области планируют до полуночи восстановить электроснабжение
Синегубов рассказал, что в Харькове и области планируют до полуночи восстановить электроснабжение
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Харькове и Харьковской области, которые были полностью обесточены в результате ракетных ударов оккупантов 16 декабря, восстанавливается энергоснабжение. В городе со светом уже 55% абонентов, в области – 85%, сообщил вечером 16 декабря в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове несколько часов назад в первую очередь начали подавать энергию на водоканал и тепловые сети. Работаем над подключением жилых районов областного центра", – сообщил он.

Синегубов отметил, что энергетики будут работать до полуночи – именно к этому времени планируется возобновить электроснабжение полностью.

Глава ОВА сообщал, что в Харькове и области без электроснабжения остались 1600 населенных пунктов, это 1,279 млн абонентов (регион был обесточен полностью). Он подчеркнул, что оккупанты сегодня выпустили по Харьковской области 10 ракет С-300, еще две крылатые ракеты сбили в области силы ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал разрушения "колоссальными".

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.

Теги: Харьков, энергетика, Харьковская область, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, Харьковская ОГА, Игорь Терехов, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, Олег Синегубов, мэр, российские оккупанты
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