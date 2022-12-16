В Харькове со светом 55% потребителей, в области – 85% – ОВА

Синегубов рассказал, что в Харькове и области планируют до полуночи восстановить электроснабжение Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В Харькове несколько часов назад в первую очередь начали подавать энергию на водоканал и тепловые сети. Работаем над подключением жилых районов областного центра", – сообщил он.

Синегубов отметил, что энергетики будут работать до полуночи – именно к этому времени планируется возобновить электроснабжение полностью.

Глава ОВА сообщал, что в Харькове и области без электроснабжения остались 1600 населенных пунктов, это 1,279 млн абонентов (регион был обесточен полностью). Он подчеркнул, что оккупанты сегодня выпустили по Харьковской области 10 ракет С-300, еще две крылатые ракеты сбили в области силы ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал разрушения "колоссальными".