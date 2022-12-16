В результате сегодняшней атаки РФ в Харькове – колоссальные разрушения, заявил мэр. Город остался без света, воды и тепла

"Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг", – заявил он в Telegram.

Мэр сообщил, что энергетики и коммунальщики уже начали устранять последствия обстрела, и призвал харьковчан "отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит".

"Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться "пунктами несокрушимости". Там вас обеспечат горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим и выстоим", – добавил он.

Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове и области без электроснабжения остались 1600 населенных пунктов, это 1,279 млн абонентов (регион обесточен полностью).

"Энергетики работают над запуском. В первую очередь будем запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее – жилищный фонд. Рано прогнозировать, но очень надеемся, что до конца дня удастся начать запуск", – добавил он.

Синегубов подчеркнул, что оккупанты сегодня выпустили по Харьковской области 10 ракет С-300, еще две крылатые ракеты сбили в области силы ПВО.