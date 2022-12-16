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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара оккупантов задерживаются 28 поездов – "Укрзалізниця"

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11 поездов в Украине вечером 16 декабря идут по графику
11 поездов в Украине вечером 16 декабря идут по графику
Фото: "Укрзалізниця" / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов и обесточивания части участков железной дороги по состоянию на 17.00 16 декабря 28 поездов опаздывают, сообщила в Telegram пресс-служба "Укрзалізниці".

"Из-за повреждения энергетической инфраструктуры с задержкой более одного часа курсирует 16 поездов, от 30 до 60 минут – два поезда и с задержкой 5–30 минут – 10 поездов. Еще 11 поездов следуют по графику", – уточнила пресс-служба перевозчика.

Наибольшие задержки, по данным УЗ, наблюдаются на следующих рейсах:

  • №725/726 Харьков – Киев (+4 ч 41 мин.);
  • №1/2 Ивано-Франковск – Харьков (+4 ч 29 мин.);
  • №93/94 Хелм – Харьков (+4 ч 29 мин.);
  • №711/712 Киев – Краматорск (+4 ч 21 мин.);
  • №781/782 Черкассы – Киев (+4 ч 18 мин.);
  • №721/722 Киев – Харьков (+4 ч 16 мин.);
  • №3/4 Ужгород – Запорожье (+3 ч 49 мин.);
  • №111/112 Киев – Изюм (+2 ч 36 мин.);
  • №31/32 Перемышль – Запорожье (+2 ч 24 мин.);
  • №131/132 Днепр – Львов (+2 ч 15 мин.);
  • №45/46 Ужгород – Харьков (+2 ч 14 мин.);
  • №731/732 Киев – Днепр (+2 ч 14 мин);
  • №755/756 Киев – Луцк (+1 ч 55 мин.);
  • №119/120 Львов – Запорожье (+1 ч 39 мин.);
  • №773/774 Киев – Шостка (+1 ч 20 мин.);
  • №785/786 Шостка – Киев (+40 мин.);
  • №749/750 Киев – Ужгород (+30 мин.).

Отмечается, что на большинстве вокзалов страны обеспечивается стабильное энергоснабжение. Киевская городская кольцевая электричка продолжает движение.

По состоянию на 11.00 УЗ сообщала о 17 опаздывающих поездах.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.

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