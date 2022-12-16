На каждую российскую ракету или беспилотник должна приходиться доставленная в Украину гаубица, танк, бронемашина – Кулеба

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна приходиться гаубица, доставленная в Украину, танк для Украины, бронемашина для Украины. Это фактически положило бы конец российскому террору против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами", – написал министр.
For each Russian missile or drone aimed at Ukraine and Ukrainians there must be a howitzer delivered to Ukraine, a tank for Ukraine, an armored vehicle for Ukraine. This would effectively end Russian terror against Ukraine and restore peace and security in Europe and beyond.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2022
16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли, 13, включая четверых детей, ранены.
Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".