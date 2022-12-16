На каждую российскую ракету или беспилотник должна приходиться доставленная в Украину гаубица, танк, бронемашина – Кулеба

"На каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленный на Украину и украинцев, должна приходиться гаубица, доставленная в Украину, танк для Украины, бронемашина для Украины. Это фактически положило бы конец российскому террору против Украины и восстановило бы мир и безопасность в Европе и за ее пределами", – написал министр.

Контекст:

16 декабря утром РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Киевской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, три человека погибли, 13, включая четверых детей, ранены.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены. Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, отметили в "Укрэнерго".