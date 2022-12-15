"Я знаю, что могу победить этого врага". Залужный рассказал, сколько военной техники нужно Украине для выхода на границы 23 февраля и в чем важность Мелитополя для деоккупации Крыма

Залужный отметил, что мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме, и, по его подсчетам, нет необходимости в специальной "очередной волне". Он заявил, что "мне не нужны еще сотни тысяч" и что у ВСУ "достаточно людей"

Залужный заявил, что "знает, что может победить этого врага", но нужны ресурсы. В частности, он говорит о 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубиц – и тогда, по его мнению, украинским Силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.

Главком ВСУ пояснил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области.

Он заметил, что ВСУ будет достаточно получить контроль над городом, потому что Мелитополь дал бы Украине полный огневой контроль над сухопутным коридором. Залужный пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку, теми же HIMARS и другими средствами.

Залужный при этом не стал прямо отвечать на вопрос, сдерживают лм союзники Украину от наступления на Крым.