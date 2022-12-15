"Я знаю, что могу победить этого врага". Залужный рассказал, сколько военной техники нужно Украине для выхода на границы 23 февраля и в чем важность Мелитополя для деоккупации Крыма

Залужный отметил, что мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме, и, по его подсчетам, нет необходимости в специальной "очередной волне". Он заявил, что "мне не нужны еще сотни тысяч" и что у ВСУ "достаточно людей"
Залужный заявил, что "знает, что может победить этого врага", но нужны ресурсы. В частности, он говорит о 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубиц – и тогда, по его мнению, украинским Силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.
Главком ВСУ пояснил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области.
Он заметил, что ВСУ будет достаточно получить контроль над городом, потому что Мелитополь дал бы Украине полный огневой контроль над сухопутным коридором. Залужный пояснил, что из Мелитополя ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку, теми же HIMARS и другими средствами.
Залужный при этом не стал прямо отвечать на вопрос, сдерживают лм союзники Украину от наступления на Крым.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.