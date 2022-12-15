ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Царь велел идти на войну, и они идут на войну". Залужный заявил, что "российская мобилизация сработала"

Российские мобилизованные могут создать определенные проблемы для ВСУ, но использование резервов все равно не даст оккупантам желаемого эффекта, считает Залужный
Российские мобилизованные могут создать определенные проблемы для ВСУ, но использование резервов все равно не даст оккупантам желаемого эффекта, считает Залужный
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерегает от недооценки эффекта от объявленной в России частичной мобилизации, в то же время полагая, что боевой потенциал свежих сил оккупантов не будет высоким. Об этом главком ВСУ заявил в интервью изданию The Economist, опубликованном 15 декабря.

Главком ВСУ высказал мнение, что "российская мобилизация сработала". По его словам, впечатление, что проблемы российской мобилизации и мобилизованных "настолько ужасны" и что "эти люди не будут сражаться", ошибочно.

Залужный констатировал, говоря о российских резервистах, что "царь велел им идти на войну и они идут на войну". 

Он добавил, что изучал историю двух чеченских войн и обнаружил, что в России "было то же самое". 

Залужный допустил, что российские резервисты действительно могут быть оснащены не на должном уровне, но все равно представляют проблему для ВСУ за счет количества. По оценкам украинских военных, у России есть резерв в 1,2–1,5 млн человек.

В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. свежих солдат. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев.

В то же время он считает, что при всех проблемах это будут не те ресурсы, которые могли бы быть накоплены Россией за два года перемирия, если бы она его добилась. Залужный прогнозирует, что боевой потенциал российских подразделений, состоящих из мобилизованных солдат, будет "очень и очень низким".

Главком ВСУ убежден, что, даже если российская армия рекрутирует еще миллион человек, чтобы заваливать противника трупами, как это делал во время Второй мировой войны советский полководец маршал Георгий Жуков, это не даст оккупантам желаемого результата.

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Теги: Россия, Киев, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, мобилизация, армия РФ, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, интервью, Валерий Залужный, российские оккупанты, деоккупация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (626753)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (310610)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (159225)
4
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (86222)
5
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (66729)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (58611)
7
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (42964)
8
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (42062)
 
 
 
 