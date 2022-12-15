"Царь велел идти на войну, и они идут на войну". Залужный заявил, что "российская мобилизация сработала"

Главком ВСУ высказал мнение, что "российская мобилизация сработала". По его словам, впечатление, что проблемы российской мобилизации и мобилизованных "настолько ужасны" и что "эти люди не будут сражаться", ошибочно.
Залужный констатировал, говоря о российских резервистах, что "царь велел им идти на войну и они идут на войну".
Он добавил, что изучал историю двух чеченских войн и обнаружил, что в России "было то же самое".
Залужный допустил, что российские резервисты действительно могут быть оснащены не на должном уровне, но все равно представляют проблему для ВСУ за счет количества. По оценкам украинских военных, у России есть резерв в 1,2–1,5 млн человек.
В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. свежих солдат. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев.
В то же время он считает, что при всех проблемах это будут не те ресурсы, которые могли бы быть накоплены Россией за два года перемирия, если бы она его добилась. Залужный прогнозирует, что боевой потенциал российских подразделений, состоящих из мобилизованных солдат, будет "очень и очень низким".
Главком ВСУ убежден, что, даже если российская армия рекрутирует еще миллион человек, чтобы заваливать противника трупами, как это делал во время Второй мировой войны советский полководец маршал Георгий Жуков, это не даст оккупантам желаемого результата.
Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.