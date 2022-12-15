"Царь велел идти на войну, и они идут на войну". Залужный заявил, что "российская мобилизация сработала"

Российские мобилизованные могут создать определенные проблемы для ВСУ, но использование резервов все равно не даст оккупантам желаемого эффекта, считает Залужный Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главком ВСУ высказал мнение, что "российская мобилизация сработала". По его словам, впечатление, что проблемы российской мобилизации и мобилизованных "настолько ужасны" и что "эти люди не будут сражаться", ошибочно.

Залужный констатировал, говоря о российских резервистах, что "царь велел им идти на войну и они идут на войну".

Он добавил, что изучал историю двух чеченских войн и обнаружил, что в России "было то же самое".

Залужный допустил, что российские резервисты действительно могут быть оснащены не на должном уровне, но все равно представляют проблему для ВСУ за счет количества. По оценкам украинских военных, у России есть резерв в 1,2–1,5 млн человек.

В данный момент, уточнил Залужный, командование оккупантов готовит к боевым действиям около 200 тыс. свежих солдат. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев.

В то же время он считает, что при всех проблемах это будут не те ресурсы, которые могли бы быть накоплены Россией за два года перемирия, если бы она его добилась. Залужный прогнозирует, что боевой потенциал российских подразделений, состоящих из мобилизованных солдат, будет "очень и очень низким".

Главком ВСУ убежден, что, даже если российская армия рекрутирует еще миллион человек, чтобы заваливать противника трупами, как это делал во время Второй мировой войны советский полководец маршал Георгий Жуков, это не даст оккупантам желаемого результата.