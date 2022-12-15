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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный о Суровикине: Скажем так, держиморда. Обычный командир времен Петра I

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Суровикин использует стиль управления войсками противоположный тому, который нравится Залужному
Суровикин использует стиль управления войсками противоположный тому, который нравится Залужному
Фото: wikipedia.org

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о своем подходе к управлению войсками и подчеркнул, что он кардинально отличается от тех принципов, которые присущи командующему российской группировкой в Украине генералу Сергею Суровикину. Об этом Залужный рассказал в интервью изданию The Economist, опубликованном 15 декабря.

Залужный отметил, что в советской армии внедрялось одно понятие – "командир", однако быть командиром и быть лидером – это в его понимании не одно и то же. Суровикин же, по мнению главкома ВСУ, командир даже не советского образца.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I – скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе п...здец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", – сказал Залужный.

В украинской армии, заверил он, не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами" и иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет. Залужный пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации.

"Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – сказал он.

Главком ВСУ подчеркнул: он "не думает, что он здесь самый умный" и доверяет своим генералам (тем не менее 10 из них пришлось уволить с начала войны), а также слушает тех, кто воюет "на местах", потому что "инициатива – там".

"Я доверяю [генералу Александру] Сырскому [командующему Сухопутными войсками Украины]. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада", – привел пример Залужный.

Контекст:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим войсками в Украине в начале октября после того, как ВСУ успешно деоккупировали почти всю территорию Харьковской области. До этого тот три месяца командовал южной группировкой армии РФ в Украине.

Суровикин принимал участие во Второй чеченской войне и военной операции в Сирии. С 2017 года он возглавлял воздушно-космические силы РФ. Суровикин известен "тупостью и жестокостью одновременно" и тем, что готов беспрекословно выполнить любой приказ, отметил телеведущий Савик Шустер. 

После назначения Суровикина российские оккупанты усилили обстрелы Украины – прежде всего энергетической инфраструктуры и гражданских объектов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобный стиль ведения боевых действий характерен для Суровикина.

9 ноября Шойгу отдал Суровикину приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Новое командование российской армии не оправдало ожиданий Кремля в войне против Украины, в связи с этим существует вероятность его замены, допускает министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Суровикин, Валерий Залужный, российские оккупанты
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