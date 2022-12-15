Залужный о Суровикине: Скажем так, держиморда. Обычный командир времен Петра I

Залужный отметил, что в советской армии внедрялось одно понятие – "командир", однако быть командиром и быть лидером – это в его понимании не одно и то же. Суровикин же, по мнению главкома ВСУ, командир даже не советского образца.

"При всем уважении к господину Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командир времен Петра I – скажем так, держиморда. Смотришь на него и понимаешь, что или ты выполняешь задание, или тебе п...здец. А мы давно поняли, что такой подход не работает", – сказал Залужный.

В украинской армии, заверил он, не принято держать порядок и дисциплину "кулаками и бицепсами" и иногда 21-летние лейтенанты командуют подчиненными, которым по 50–60 лет. Залужный пояснил, что "религия", которую он "исповедует" при управлении ВСУ, – "быть нормальным", то есть оставаться человеком в любой ситуации.

"Это самое главное. Оставаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми", – сказал он.

Главком ВСУ подчеркнул: он "не думает, что он здесь самый умный" и доверяет своим генералам (тем не менее 10 из них пришлось уволить с начала войны), а также слушает тех, кто воюет "на местах", потому что "инициатива – там".

"Я доверяю [генералу Александру] Сырскому [командующему Сухопутными войсками Украины]. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада", – привел пример Залужный.