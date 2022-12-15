"Где-то за Уралом готовят новые ресурсы". Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в новое наступление, в том числе на Киев

Залужный готовит ВСУ к наступлению российских войск зимой 2023 года или ближе к марту Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Залужный назвал попытку российских войск взять Киев в первые дни полномасштабного вторжения "правильным решением" в военном отношении. Он отметил, что действовал бы так же, поскольку взятие столицы – самый простой способ достичь своей цели.

Главком ВСУ считает, что у начальника российского Генштаба Валерия Герасимова не было выхода и после отступлений он "сосредоточился на Донбассе", чтобы сохранить оставшиеся у оккупантов ресурсы. В результате для ВСУ, по оценке Залужного, на сегодняшний день ситуация на Донбассе "непростая". Но для российской армии это вообще стратегически безвыходная ситуация.

Понимание этого – одна из причин, почему главком ВСУ ожидает в 2023 году наступления российских сил и уверен, что россияне, как и во время Второй мировой войны, "где-то за Уралом готовят новые ресурсы".

Залужный видит одной из стратегических задач Вооруженных сил Украины подготовку к интенсивным боевым действиям, которые могут начаться в феврале. По словам главкома, для ВСУ важно иметь возможность вести войну свежими силами и резервами.

Он отметил, что украинские войска сейчас измотаны в боях и "истекают кровью", воюя благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем.

В худшем для ВСУ случае, считает Залужный, россияне активизируются в январе, оставив ВСУ меньше времени на подготовку резервов. В лучшем – в марте. Главком ВСУ прогнозирует, что наступление россиян может начаться не с Донбасса, а быть направлено в сторону Киева, в том числе со стороны Беларуси. Не исключает он атаки оккупантов и с южного направления.

Он подчеркнул, что ВСУ сделали все расчеты – сколько необходимо танков, артиллерии и других ресурсов для отражения наступления оккупантов. Он акцентировал, что сейчас важнее сосредоточиться не на текущих потребностях, а на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.