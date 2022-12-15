"Где-то за Уралом готовят новые ресурсы". Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти в новое наступление, в том числе на Киев

Залужный назвал попытку российских войск взять Киев в первые дни полномасштабного вторжения "правильным решением" в военном отношении. Он отметил, что действовал бы так же, поскольку взятие столицы – самый простой способ достичь своей цели.
Главком ВСУ считает, что у начальника российского Генштаба Валерия Герасимова не было выхода и после отступлений он "сосредоточился на Донбассе", чтобы сохранить оставшиеся у оккупантов ресурсы. В результате для ВСУ, по оценке Залужного, на сегодняшний день ситуация на Донбассе "непростая". Но для российской армии это вообще стратегически безвыходная ситуация.
Понимание этого – одна из причин, почему главком ВСУ ожидает в 2023 году наступления российских сил и уверен, что россияне, как и во время Второй мировой войны, "где-то за Уралом готовят новые ресурсы".
Залужный видит одной из стратегических задач Вооруженных сил Украины подготовку к интенсивным боевым действиям, которые могут начаться в феврале. По словам главкома, для ВСУ важно иметь возможность вести войну свежими силами и резервами.
Он отметил, что украинские войска сейчас измотаны в боях и "истекают кровью", воюя благодаря мужеству, героизму и умению командиров держать ситуацию под контролем.
В худшем для ВСУ случае, считает Залужный, россияне активизируются в январе, оставив ВСУ меньше времени на подготовку резервов. В лучшем – в марте. Главком ВСУ прогнозирует, что наступление россиян может начаться не с Донбасса, а быть направлено в сторону Киева, в том числе со стороны Беларуси. Не исключает он атаки оккупантов и с южного направления.
Он подчеркнул, что ВСУ сделали все расчеты – сколько необходимо танков, артиллерии и других ресурсов для отражения наступления оккупантов. Он акцентировал, что сейчас важнее сосредоточиться не на текущих потребностях, а на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.