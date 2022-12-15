Залужный заявил, что с начала войны уволил 10 генералов, еще один застрелился

Залужный рассказал, что доверяет генералам, но если те не справляются – отправляет в отставку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главком ВСУ подчеркнул: он "не думает, что он здесь самый умный", и доверяет своим генералам, прислушиваясь к тем, кто воюет "на местах". Он озвучил свое кредо: "Оставаясь человеком, становиться лидером". Это, по словам Залужного, означает быть умнее, быть сильнее, быть талантливее – и тогда пытаться управлять людьми.

В то же время главком ВСУ добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения он уволил 10 генералов, еще один застрелился, пишет The Economist.

Никаких имен и подробностей Залужный при этом не привел.