Залужный заявил, что с начала войны уволил 10 генералов, еще один застрелился

Главком ВСУ подчеркнул: он "не думает, что он здесь самый умный", и доверяет своим генералам, прислушиваясь к тем, кто воюет "на местах". Он озвучил свое кредо: "Оставаясь человеком, становиться лидером". Это, по словам Залужного, означает быть умнее, быть сильнее, быть талантливее – и тогда пытаться управлять людьми.
В то же время главком ВСУ добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения он уволил 10 генералов, еще один застрелился, пишет The Economist.
Никаких имен и подробностей Залужный при этом не привел.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.