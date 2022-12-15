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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный заявил, что с начала войны уволил 10 генералов, еще один застрелился

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Залужный рассказал, что доверяет генералам, но если те не справляются отправляет в отставку
Залужный рассказал, что доверяет генералам, но если те не справляются – отправляет в отставку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию The Economist, опубликованном 15 декабря, признался, что 10 украинских генералов с начала войны были отправлены в отставку, поскольку, по его мнению, не соответствовали требованиям.

Главком ВСУ подчеркнул: он "не думает, что он здесь самый умный", и доверяет своим генералам, прислушиваясь к тем, кто воюет "на местах". Он озвучил свое кредо: "Оставаясь человеком, становиться лидером". Это, по словам Залужного, означает быть умнее, быть сильнее, быть талантливее – и тогда пытаться управлять людьми.

В то же время главком ВСУ добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения он уволил 10 генералов, еще один застрелился, пишет The Economist.

Никаких имен и подробностей Залужный при этом не привел.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, отставка, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, увольнение, интервью, Валерий Залужный, российские оккупанты
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