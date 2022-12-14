Посол США об утренней российской атаке дронами-камикадзе: Еще больше помощи для Украины уже в пути

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала она.
Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022
Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Предыдущая атака по Киеву была 23 ноября, тогда россияне ударили ракетами.
По данным Кличко на 28 ноября, за время полномасштабного вторжения России в Киеве в результате ударов оккупантов погибло более 150 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.