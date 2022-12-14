Посол США об утренней российской атаке дронами-камикадзе: Еще больше помощи для Украины уже в пути

Бринк: Просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине Фото: EPA

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала она.

Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилых.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.