Зеленский поблагодарил ПВО за сбитые дроны-камикадзе

Зеленский: Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах Фото: EPA

"Это утро террористы начали с 13 Shahed. Предварительно, все 13 сбиты нашей украинской ПВО. Молодцы, горжусь. Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах", – сказал он.

Утром ПВО в Киевской области сбила 13 дронов-камикадзе. Жертв и пострадавших нет, разрушено несколько зданий, в том числе жилые.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ударные беспилотники летят с направления Азовского моря.