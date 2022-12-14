"Результаты на поле боя говорят сами за себя". В Пентагоне заявили, что не видят признаков использования Украиной военной помощи не по назначению

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы указывала на то, были ли случаи перенаправления помощи, предоставленной Украине, в незаконных целях. И я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", – сказал он.
По его словам, украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры, "для защиты своего государства и отвоевывания суверенной территории".
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Кроме того, в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.