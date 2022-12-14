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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Результаты на поле боя говорят сами за себя". В Пентагоне заявили, что не видят признаков использования Украиной военной помощи не по назначению

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В Пентагоне заявили, что украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры
В Пентагоне заявили, что украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры
Фото: depositphotos.com

США не обнаружили признаков использования предоставленной Украине военной помощи не по назначению. Об этом на брифинге 13 декабря заявил представитель министерства обороны США Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы указывала на то, были ли случаи перенаправления помощи, предоставленной Украине, в незаконных целях. И я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", – сказал он.

По его словам, украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры, "для защиты своего государства и отвоевывания суверенной территории".

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Кроме того, в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, война России против Украины
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