"Результаты на поле боя говорят сами за себя". В Пентагоне заявили, что не видят признаков использования Украиной военной помощи не по назначению

В Пентагоне заявили, что украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры Фото: depositphotos.com

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы указывала на то, были ли случаи перенаправления помощи, предоставленной Украине, в незаконных целях. И я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", – сказал он.

По его словам, украинцы "крайне эффективно" используют то, что им предоставляют США и другие партнеры, "для защиты своего государства и отвоевывания суверенной территории".