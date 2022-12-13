Кулеба: Украине нужно больше пушек калибра 155 мм, чтобы остановить наступление России и продолжить контрнаступление

"Конечно, Украине по-прежнему нужно больше оружия и боеприпасов, потому что лучший способ защитить наших мирных жителей от российского террора – победить РФ. Мы уже получили большую помощь от наших партнеров. И мы всегда будем благодарны за все это. Однако учитывая масштабы войны и нежелание России смириться с реальностью и уйти из Украины, нам придется сражаться всю зиму. А для этого нам нужно больше оружия", – сказал он.

Кулеба отметил, что в приоритете для Украины – системы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, бронетехника – преимущественно гусеничная.

"И очень важная потребность, которую я хочу подчеркнуть, это дополнительная артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы. Эта война в значительной степени является артиллерийской войной, и Украине нужно больше пушек, чтобы иметь возможность остановить наступление России и продолжить контрнаступление. Эта война в большей степени артиллерийская, и Россия все-таки доминирует на поле боя по количеству используемых пушек и количеству снарядов, которыми эти пушки стреляют", – сказал министр.