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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Украине нужно больше пушек калибра 155 мм, чтобы остановить наступление России и продолжить контрнаступление

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Кулеба: Лучший способ защитить наших мирных жителей от российского террора победить РФ
Кулеба: Лучший способ защитить наших мирных жителей от российского террора – победить РФ
Фото: EPA

Украина нуждается в артиллерии калибра 155 мм и боеприпасах к ней, чтобы иметь возможность остановить наступление РФ и продолжить контрнаступление. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ 13 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конечно, Украине по-прежнему нужно больше оружия и боеприпасов, потому что лучший способ защитить наших мирных жителей от российского террора – победить РФ. Мы уже получили большую помощь от наших партнеров. И мы всегда будем благодарны за все это. Однако учитывая масштабы войны и нежелание России смириться с реальностью и уйти из Украины, нам придется сражаться всю зиму. А для этого нам нужно больше оружия", – сказал он.

Кулеба отметил, что в приоритете для Украины – системы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, бронетехника – преимущественно гусеничная.

"И очень важная потребность, которую я хочу подчеркнуть, это дополнительная артиллерия калибра 155 мм и боеприпасы. Эта война в значительной степени является артиллерийской войной, и Украине нужно больше пушек, чтобы иметь возможность остановить наступление России и продолжить контрнаступление. Эта война в большей степени артиллерийская, и Россия все-таки доминирует на поле боя по количеству используемых пушек и количеству снарядов, которыми эти пушки стреляют", – сказал министр.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. С тех пор прошло уже несколько таких встреч, к формату присоединились более 50 стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, артиллерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, пушки
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