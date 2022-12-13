Сенат Италии поддержал резолюцию о продолжении предоставления Украине военной помощи в 2023 году

Резолюцию поддержали 143 сенатора, 29 проголосовали против, один воздержался.

Как отметило агентство Reuters, резолюция одобряет поставки оружия в Украину в соответствии с соглашением с союзниками по НАТО и Европейскому союзу.

Резолюция, разработанная правящей коалицией, состоящей из "Братьев Италии" премьер-министра Джорджи Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, также призвала правительство активизировать дипломатические усилия для достижения мира.

Некоторые оппозиционные группы в сенате представили резолюции с предложением запретить поставки военной помощи Украине, но они не были вынесены на голосование.