Сенат Италии поддержал резолюцию о продолжении предоставления Украине военной помощи в 2023 году

Резолюцию поддержали 143 сенатора, 29 проголосовали против, один воздержался.
Как отметило агентство Reuters, резолюция одобряет поставки оружия в Украину в соответствии с соглашением с союзниками по НАТО и Европейскому союзу.
Резолюция, разработанная правящей коалицией, состоящей из "Братьев Италии" премьер-министра Джорджи Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, также призвала правительство активизировать дипломатические усилия для достижения мира.
Некоторые оппозиционные группы в сенате представили резолюции с предложением запретить поставки военной помощи Украине, но они не были вынесены на голосование.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство.
8 ноября министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии военную поддержку Украины.