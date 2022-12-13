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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенат Италии поддержал резолюцию о продолжении предоставления Украине военной помощи в 2023 году

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Италия продолжит предоставлять Украине военную помощь
Италия продолжит предоставлять Украине военную помощь
Фото: EPA

Италия в 2023 году продолжит оказывать Украине военную помощь. Об этом сообщила газета La Repubblica 13 декабря.

Резолюцию поддержали 143 сенатора, 29 проголосовали против, один воздержался.

Как отметило агентство Reuters, резолюция одобряет поставки оружия в Украину в соответствии с соглашением с союзниками по НАТО и Европейскому союзу.

Резолюция, разработанная правящей коалицией, состоящей из "Братьев Италии" премьер-министра Джорджи Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, также призвала правительство активизировать дипломатические усилия для достижения мира.

Некоторые оппозиционные группы в сенате представили резолюции с предложением запретить поставки военной помощи Украине, но они не были вынесены на голосование.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство

8 ноября министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии военную поддержку Украины

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Италия, военная помощь, война России против Украины
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