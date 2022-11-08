Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии поддержку Украины

Как отметили в ведомстве, министры обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между США и Италией и "дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону".
"Министр Остин приветствовал лидерство Италии и весомый вклад в операции коалиции по всему миру, а также поблагодарил Кросетто за размещение в Италии американских войск. Он также поблагодарил нового министра за его обязательство поддерживать итальянскую помощь в сфере безопасности, призванную помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – говорится в сообщении.
Собеседники договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития американо-итальянского оборонного партнерства.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство.