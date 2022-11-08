ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии поддержку Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Италии новый министр обороны
В Италии новый министр обороны
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин поздравил с назначением нового министра обороны Италии Гвидо Кросетто, коллеги обсудили сотрудничество между их странами и поддержку Украины. Телефонный разговор состоялся 7 ноября, сообщается на сайте Пентагона.

Как отметили в ведомстве, министры обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между США и Италией и "дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону".

"Министр Остин приветствовал лидерство Италии и весомый вклад в операции коалиции по всему миру, а также поблагодарил Кросетто за размещение в Италии американских войск. Он также поблагодарил нового министра за его обязательство поддерживать итальянскую помощь в сфере безопасности, призванную помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – говорится в сообщении. 

Собеседники договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития американо-итальянского оборонного партнерства.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы, сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство

Теги: США, Италия, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, сотрудничество, Ллойд Остин, Гвидо Кросетто
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (154966)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (128409)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (94290)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (72727)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (49298)
6
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (45599)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43146)
8
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (35463)
 
 
 
 