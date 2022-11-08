Глава Пентагона обсудил с новым министром обороны Италии поддержку Украины

Как отметили в ведомстве, министры обсудили тесные двусторонние оборонные отношения между США и Италией и "дальнейшее сотрудничество для поддержки Украины, включая противовоздушную оборону".

"Министр Остин приветствовал лидерство Италии и весомый вклад в операции коалиции по всему миру, а также поблагодарил Кросетто за размещение в Италии американских войск. Он также поблагодарил нового министра за его обязательство поддерживать итальянскую помощь в сфере безопасности, призванную помочь Украине защитить себя от российской агрессии", – говорится в сообщении.

Собеседники договорились поддерживать тесное сотрудничество для развития американо-итальянского оборонного партнерства.