Италия планирует продлить документ о поставках оружия Украине на 2023 год

Цитаты министра приводит агентство Reuters.
Он уточнил: министерство предложит продлить тот же документ, что действует в 2022 году. Поставки оружия будут осуществляться "в сроки и способами", которые Италия согласует с НАТО и с Киевом, добавил Крозетто.
Министр обороны принадлежит к партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии") Джорджи Мелони, которая является "убежденным сторонником Украины", отметило агенство. В то же время двое других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, "настроены более двойственно", поскольку оба имеют "исторические связи" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале.
Представитель правящей коалиции 8 ноября сообщил агентству Reuters, что Италия готовит для Украины новый пакет военной помощи, включая системы ПВО.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство.
8 ноябоя министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии военную поддержку Украины.