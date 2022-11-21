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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Италия планирует продлить документ о поставках оружия Украине на 2023 год

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Италия готовит для Украины новый пакет военной помощи, заявлял представитель правящей коалиции
Италия готовит для Украины новый пакет военной помощи, заявлял представитель правящей коалиции
Фото: EPA

Правительство Италии обратится в парламент с просьбой утвердить новый закон о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто в интервью газете Il Foglio, опубликованном 21 ноября.

Цитаты министра приводит агентство Reuters

Он уточнил: министерство предложит продлить тот же документ, что действует в 2022 году. Поставки оружия будут осуществляться "в сроки и способами", которые Италия согласует с НАТО и с Киевом, добавил Крозетто.

Министр обороны принадлежит к партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии") Джорджи Мелони, которая является "убежденным сторонником Украины", отметило агенство. В то же время двое других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, "настроены более двойственно", поскольку оба имеют "исторические связи" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале.

Представитель правящей коалиции 8 ноября сообщил агентству Reuters, что Италия готовит для Украины новый пакет военной помощи, включая системы ПВО.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство

8 ноябоя министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии военную поддержку Украины

Теги: Украина, НАТО, оружие, Италия, Сильвио Берлускони, оборона, Маттео Сальвини, Джорджа Мелони, Гвидо Кросетто
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