Италия планирует продлить документ о поставках оружия Украине на 2023 год

Цитаты министра приводит агентство Reuters.

Он уточнил: министерство предложит продлить тот же документ, что действует в 2022 году. Поставки оружия будут осуществляться "в сроки и способами", которые Италия согласует с НАТО и с Киевом, добавил Крозетто.

Министр обороны принадлежит к партии Fratelli d'Italia ("Братья Италии") Джорджи Мелони, которая является "убежденным сторонником Украины", отметило агенство. В то же время двое других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, "настроены более двойственно", поскольку оба имеют "исторические связи" с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материале.

Представитель правящей коалиции 8 ноября сообщил агентству Reuters, что Италия готовит для Украины новый пакет военной помощи, включая системы ПВО.